Wintercamper schätzen viel Komfort

Campingurlaube liegen im Trend. Auch im Winter verzichten viele nicht auf das Campen. Die meisten Campingurlauber legen Wert auf hohen Komfort und viele Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung.

Umgeben von Bergen und nur unweit von der Therme entfernt liegt der Campingplatz Ötztal in Längenfeld. Auf der Bewertung einer Internetplattform erreichte er in Tirol den zweiten Platz. Die zirka 200 Stellplätze mitten in Längenfeld sind fast alle besetzt und das trotz der winterlichen Temperaturen. Die Camper lassen sich von der Kälte nicht abschrecken. Für sie bedeutet Campen ohnehin etwas anderes: Sie wollen frei sein und trotzdem in den eigenen vier Wänden wohnen.

Sport- und Wellnessangebot wichtig

Camping im Winter ist schon lange keine Seltenheit. Schon seit Jahrzehnten kommen auch im Winter viele Gäste ins Camping Ötztal. Besitzer Sandro Auer sagt, geschätzt würde die Ausstattung mit direktem Gasanschluss, auch das Wellnessangebot und die Sportaktivitäten. Damit sich die Campinggäste nach dem Sport aufwärmen können, sind die Wohnwägen entsprechend ausgestattet, bei manchen gibt es sogar Fußbodenheizung.

Die Ansprüche der Urlauber sind generell hoch. Vom Restaurant bis zum Spielplatz und Wellnessbereich sollte alles vorhanden sein. Auch die Sauberkeit ist den meisten sehr wichtig. Der Campingplatz ist Sommer wie Winter gut besucht. Dass Campingurlaube generell immer beliebter werden, bestätigen auch die aktuellen Zahlen. Zuletzt konnte die Campingbranche einen Zuwachs von knapp neun Prozent verzeichnen.

Link: