Fernpass: Pannen-Lkw sorgt für lange Staus

Ein defekter Lkw hat am Samstag am Fernpass für lange Staus gesorgt. Fast sechs Stunden dauerte es, bis der liegengebliebene Sattelzug von der Straße geräumt werden konnte und das zur Hauptreisezeit.

An einem Samstag in der Wintersaison stehen Staus am Fernpass ohnehin am Programm, die Panne des Lkw verschärfte die Situation noch. Gegen 8.30 Uhr brach die Verbindung zwischen dem Zuggerät und dem Sattelauflieger. Erst ein aus Memmingen im Allgäu herangeschaffter Spezialkran konnte den defekten Sattelauflieger von der Straße heben.

Staus bis zu 20 Kilometer lang

Während der Bergearbeiten musste die Fernpassstraße komplett gesperrt werden, nach über sechs Stunden konnte die Straße wieder freigegeben werden. In der Zwischenzeit stauten sich die Autofahrer in beiden Richtungen bis auf eine Länge von 20 Kilometern.