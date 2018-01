Wirtschaftsgebäude am Inzingerberg abgebrannt

Am Inzingerberg ist am Samstag gegen 7.00 Uhr früh Feuer in einem Wirtschaftsgebäude ausgebrochen. Die Feuerwehren Inzing und Zirl sind derzeit mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Eine Personen musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Das Wirtschaftsgebäude, das direkt an ein Wohnhaus grenzt, ist nicht mehr zu retten. Die Feuerwehren haben das Feuer mittlerweile unter Kontrolle gebracht, so Einsatzleiter Roman Thaler gegenüber dem ORF Tirol, derzeit werden die Nachlöscharbeiten durchgeführt.

zeitungsfoto.at

Kopfzerbrechen macht den Einsatzkräften derzeit die Tatsache, dass sich laut Thaler noch eine Gasflasche in dem abgebrannten Gebäude befindet. Ein Brandermittler ist bereits vor Ort.

zeitungsfoto.at