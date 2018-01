Südtirol: Python im Schnee verendet

Am Mittwoch ist in Völs am Schlern auf einer Wiese ein verendeter Python gefunden worden. Die Schlange dürfte auf dem Schnee erfroren sein. Dem unbekannten Tierhalter könnte eine Strafe drohen.

Der junge Python, der es auf mysteriöse Art auf eine Wiese in Völs geschafft hat und dort verendet war, ruht nun im Tierheim Sill. Reptilien passen ihre Körpertemperatur der Umgebung an, auf Schnee finden sie klarerweise keine optimalen Lebensbedingungen. Giovanni Lorenzi, verantwortlicher Tierarzt im Tierheim Sill, geht davon aus, dass der Python erfroren ist, Tests sollen das bestätigen.

ORF

Am Mittwoch wurde die gut einen Meter lange Schlange in der Nähe eines Spazierweges gefunden und hat den Passanten zuerst einmal einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Sobald die Feuerwehr festgestellt hatte, dass das Tier tot war, wurde es dem Amt für Jagd und Fischerei übergeben.

Die Schlange hatte keinen Chip, was die Suche nach dem Besitzer erschwert. Laut Auskunft von Tierarzt Lorenzi müssen Pythons nicht gechipt sein, dem Halter könnte aber trotzdem eine Strafe drohen, wenn er den Python ausgesetzt hat.