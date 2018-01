Felssturz blockiert alte Reschenstraße

Mehrere große Felsbrocken sind in der Nacht auf Freitag auf die alte Reschenstraße zwischen Fließ und Landeck gestürzt. Nach einem Erkundungsflug konnte Freitagfrüh Entwarnung gegeben und mit den Aufräumarbeiten begonnen werden.

Gegen 22.00 Uhr stürzten mehrere, große Felsbrocken auf die alte Reschenstraße zwischen Fließ und Landeck. Zu diesem Zeitpunkt war in diesem Bereich kein Autofahrer unterwegs.

ZOOM.Tirol

Nach einem Erkundungsflug Freitagfrüh konnte Landesgeologe Thomas Fiegl Entwarnung geben. Es seien nur wenige, weitere Felsen absturzgefährdet. Diese sollen von einer Spezialfirma kontrolliert entfernt werden. Auch auf der Straße sind bereits die Aufräumungsarbeiten im Gange. Im Laufe des Tages soll die Straße wieder aufgehen. Grund für den Felssturz dürften laut Thomas Fiegl Temperaturschwankungen und der starke Regen in den letzten Tagen gewesen sein.

Jeden Tag ein Felssturz in Tirols Bergen

Insgesamt zählt das Team der Landesgeologen seit 24. Dezember 20 Felsstürze und Hangrutsche in Tirol. Vor einer Woche gab es auf der Reschenstraße zwei Felsstürze - bei Pfunds und zwischen der Kajetansbrücke und Nauders. Die Aufräumarbeiten werden noch wochenlang dauern - mehr dazu in Zwei Felsstürze behindern Verkehr am Reschen.

Viel Glück im Unglück hatten die Bewohner des Valsertals bei dem Felssturz am Heiligen Abend. Die ganze Nacht krachte und donnerte weiteres Material Richtung Tal. Gesteinsmassen, Bäume, Schutt und Schlamm verlegten die Valserstraße auf einer Breite von 150 Metern und einer Höhe von acht Metern - mehr dazu in Vals: Jetzt wird der Berg gescannt.