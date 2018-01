Kritik an Tunnelplänen am Fernpass

Der von LH Günther Platter (ÖVP) geplante Baubeginn des Fernpass-Scheiteltunnels im Jahr 2021 wird heftig kritisiert. SPÖ, die Grünen und das Transitforum befürchten eine weitere Transitroute. Die FPÖ sprach sich für eine „Großtunnellösung“ aus.

Ein Straßentunnel bringe keine Entlastung am Fernpass, sondern öffne Tür und Tor für eine neue Transitroute durch Tirol, warnen die Tiroler Grünen. Das widerspreche den Bemühungen der Grünen die Tiroler vom Transit zu entlasten, kritisiert die Gesundheitssprecherin der Grünen, Gabriele Fischer. Wie sogar eine Studie des Landes zeigen würde, liege das Risiko, dass die Strecke mit einem Tunnel für den Schwerverkehr geöffnet werde, bei 30 bis 40 Prozent.

SPÖ pocht auf Bahntunnel zur Entlastung

Nach Einschätzung des Bezirksvorsitzenden der SPÖ Reutte, Stefan Zaggl, bringe ein Tunnel noch mehr Verkehr, Lärm und Luftverschmutzung in das Außerfern. Für die SPÖ liegt die Verkehrslösung in einem Bahntunnel zwischen dem Ehrwalder Becken und dem Inntal. Eine vom Landtag beschlossene Machbarkeitsstudie für eine solche Bahntrasse ins Inntal solle jedenfalls abgewartet werden, forderte Zaggl.

Wie Fritz Gurgiser vom Transitforum meint, löse kein Tunnel das Tiroler Transitproblem. Die Diskussionen würden nur davon ablenken, dass Behörden und Politik nicht imstande seien, das Problem zu lösen.

FPÖ spricht sich für Großtunnellösung aus

Für die FPÖ ist der geplante Scheiteltunnel am Fernpass nicht die Lösung des Problems. Für eine echte Entlastung des Außerferns brauche es dringend eine Gesamtlösung, die nur ein großes Tunnelprojekt bringen könne. Sowohl der Gartnerwandtunnel als auch der Wannecktunnel wären brauchbare Lösungen, wobei die FPÖ den Gartnerwandtunnel bevorzuge. Volle Unterstützung erhält Platter von der FPÖ beim Tschirganttunnel, allerdings müsse eine Lösung gefunden werden, wo das Tunnelportal platziert werden solle, so die FPÖ.

Tunnel soll 2025 fertiggestellt sein

Am Mittwoch stellte Platter (ÖVP) beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer in Reutte den Zeitplan für den Tunnelbau vor. Demnach soll der Tunnel im Jahr 2025 fertig gebaut sein - mehr dazu in Zeitplan für Fernpass-Scheiteltunnel. 100 Mio. Euro soll das Großprojekt kosten, der Bau muss aber erst im Landtag beschlossen werden.

