Mordprozess: Zeugen am Wort, Urteil erwartet

Am zweiten Tag im Mordprozess um eine zweifache Mutter aus Wörgl werden am Freitag etliche Zeugen befragt. Vor allem jene aus dem familiären Umfeld von Jennifer und des angeklagten Schwiegervaters könnten etwas Licht ins Dunkel bringen.

Der Bruder von Jennifer gab an, dass sie ihre Kinder sehr geliebt hat und dass sie den Verdacht hegte, dass ihr Mann sie betrügen würde. Dennoch habe sie versucht, die Ehe aufrecht zu erhalten. Am Wochenende nach ihrem Verschwinden wäre ein gemeinsamer Skitag geplant gewesen. Grundsätzlich war er selbst strikt gegen die Ehe seiner Schwester, weil die Familie des Ehemanns ein sehr konservatives Weltbild und keinen guten Ruf hätte. Bei der Suche nach Jennifer nach ihrem Verschwinden, habe sich die Familie ihres Ehemanns kaum beteiligt.

Eine Arbeitskollegin sagte aus, dass Jennifer von Problemen mit ihrem Mann erzählte. Er hätte andere Frauen und einmal musste sie auch ins Krankenhaus, weil er sie geschlagen hätte. Gleichzeitig sagte die Zeugin aus, dass sie am Tag ihres Verschwindens noch betont habe, dass ihr die Beziehung zu ihrem Mann wichtig sei. Auf keinen Fall wollte sie, wie von ihrem Mann angeboten, ohne ihre Kinder zurück zur Mutter nach München gehen.

Der Ehemann der Toten und Sohn des Angeklagten hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, die Aussage zu Verweigern.

Als erste Zeugin wurde die Fahrschullehrerin geladen. Sie gab an, dass Jennifer einen Tag vor ihrem Verschwinden auffällig ruhig war. Dabei hätte sie erzählt, dass sie einen Jobwechsel plane und dann ihre Kinder öfter sehen könne.

Der erste Prozesstag war von vielen Fragen an den Angeklagten geprägt. Schließlich will er nichts mit dem Tod an seiner Schwiegertochter zu tun haben. Erklärungsbedarf hatte er allerdings in vielerlei Hinsicht. Zum einen hat er nach dem Verschwinden seiner Schwiegertochter in deren Namen SMS versandt, seinen Chef gebeten zu lügen und auch im Internet recherchiert, ob man ein ausgeschaltetes I-Phone orten könne.

Für fast alles fand der Angeklagte eine Erklärung, wenngleich nicht immer sehr schlüssig - mehr dazu in Mordprozess mit vielen offenen Fragen.

EXPA/JAKOB GRUBER

Innerfamiliäre Verhältnisse werden näher betrachtet

Am Freitag werden über 20 Zeugen vor Gericht aussagen, darunter auch Familienangehörige. Beispielsweise haben Sohn und Ehefrau des Mordverdächtigen im Ermittlungsverfahren angegeben, dass sie dem Angeklagten zutrauen würden, etwas mit dem Tod der jungen Frau zu tun zu haben. Ebenso könnte das innerfamiliäre Verhältnis näher dargestellt werden. Richter Josef Geisler ließ aufhorchen, als er in seiner Befragung meinte, der Angeklagte habe ein Verhältnis mit seiner Schwiegertochter gehabt und sogar eines der Kinder sei von ihm.

Am Freitag werden auch andere Zeugen erwartet. Etwa ein Pensionistin, die am 2. Februar das spätere Opfer weinend am Beifahrersitz eines schwarzen Taxibusses gesehen haben will.

Motiv unklar, Todesursache unsicher

Gibt es in diesem Fall nicht doch noch ein Geständnis, werden Motiv und Todesursache unklar bleiben. Denn laut Gerichtsgutachten ist es möglich, dass die junge Wörglerin ertrunken ist. Gewalteinwirkung konnte jedenfalls nicht festgestellt werden - auch weil die Leiche nach zwei Monaten im Wasser schon in sehr schlechtem Zustand gewesen sei. Ein Urteil in diesem Indizienprozess wird für Freitganachmittag erwartet.

Links: