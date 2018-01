E-Bikes: Von Berlin ins Zillertal

Der Markt für Fahrräder mit Elektroantrieb boomt. Ein Berliner Unternehmer übersiedelte mit seiner Firma ins Zillertal, da es hier bessere Testmöglichkeiten für die Räder gibt und der Firmenchef gern im Zillertal Urlaub macht.

Carsten Sommer war lange Zeit Elektronik-Ingenieur, vor 16 Jahren verkaufte er seine IT-Firma in Berlin mit 120 Mitarbeitern. Dann sei er nach Südfrankreich gezogen und habe in Immobilien und kleine Hotels in Marokko, Dhubai und Deutschland investiert.

Mehrere Gründe für Ortswechsel

Da er gerne im Zillertal Urlaub macht, gliederte er den E-Bike-Bereich seiner Radfirma als eigene Gesellschaft aus und übersiedelte damit kurzerhand von Berlin nach Zell am Ziller.

Dass E-Mountainbikes in die Berge gehören, war für Carsten Sommer nicht der einzige Grund für die Betriebsansiedelung im Zillertal. Es gebe in Berlin zu wenige Möglichkeiten, die Bikes zu testen und es seien dort auch selten Mitarbeiter zu finden, die eine Begeisterung und Enthusiasmus für Mountainbikes hätten.

Firmengründung anders als in Deutschland

Auch für ihn als erfahrenen Unternehmer war es nicht einfach, eine Firma in Tirol anzusiedeln. Wenn man die richtige Unterstützung habe, die er glücklicherweise gefunden habe, gehe es. Es gebe jedoch viele Unterschiede, die man auf den ersten Blick nicht glauben wolle, so Sommer: Das fange beim Gründungsrecht an und gehe über das Arbeitsrecht weiter. Deutschland und Österreich seien diesbezüglich nicht unbedingt vergleichbar. Man müsse viel dazulernen, gibt Sommer zu bedenken.

450 Räder als Ziel für 2018

Seit wenigen Tagen werden im neuen Firmengebäude in Zell am Ziller die ersten E-Mountainbikes zusammengebaut. Die Komponenten wie Federgabel, Dämpfer oder der Motor werden zugekauft. Den Rahmen, der in Fernost hergestellt wird, entwickelte die Firma selbst. Jetzt gilt es am Markt Fuß zu fassen. 450 Räder zu produzieren, sei das Ziel für das Unternehmen mit sechs Mitarbeitern für dieses Jahr. Das sei mit den vorhandenen Kapazitäten machbar, so Sommer.