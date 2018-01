Urlaub 2018 im Zeichen der Sicherheit

Die Tirolerinnen und Tiroler buchen ihren Urlaub wieder vermehrt in Reisebüros und weniger im Internet. Man will in Zeiten von Terror und Airlinepleiten auf Beratung und Sicherheit setzen. Davon profitieren die 338 Tiroler Reisebüros.

Die Tiroler sind so reisefreudig wie noch nie, sagte Andreas Kröll, Obmann der Tiroler Reisebüros in der Wirtschaftskammer am Donnerstag. Bei den Buchungen gebe es derzeit Zuwächse im zweistelligen Bereich. Ein Drittel der Tiroler macht demnach in Österreich Urlaub, der Rest fährt oder fliegt ins Ausland.

Italien und Kroatien liegen an der Spitze

Italien und Kroatien liegen seit Jahren ungebrochen an der Spitze der von den Tirolerinnen und Tirolern bevorzugten Reiseziele, so Kröll: „Ein Land, das auch sehr gerne von den Tirolern bereist wird und das man als Urlaubsland gar nicht so am Radar hat, ist Deutschland. Es belegt die dritte Stelle. Und das stärkste Flugreiseland ist Griechenland, vor allem mit den Abflügen aus Innsbruck, gefolgt von Spanien.“ Aber auch die Türkei, Ägypten und Tunesien würden wieder verstärkt gebucht werden, so Spartenobmann Andreas Kröll.

Die Tirolerinnen und Tiroler würden vor allem Auslandsreisen wieder vermehrt im Reisebüro buchen, sagte Kröll. Die persönliche Beratung stehe dabei im Vordergrund wie auch das Thema Sicherheit, so Kröll: „Es geht um die Frage, wem gebe ich mein Geld in die Hand. Es hat ja in jüngster Zeit einige Insolvenzen gegeben und jene, die nicht über ein Reisebüro gebucht haben, sind dann auf dem Schaden sitzen geblieben.“

Absicherung für Kunden bei Insolvenzen gefordert

Um die Kunden weiter abzusichern, fordert die Fachgruppe Reisebüros jetzt österreichweit eine Insolvenzabsicherung für Airlines. Dieses Anliegen solle die neue Bundesregierung bei der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft einbringen, wünschen sich die Reisebüros.

