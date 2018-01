Zeitplan für Fernpass-Scheiteltunnel

Die Bauarbeiten am Fernpass-Scheiteltunnel sollen im Jahr 2021 beginnen. Vier Jahre später soll der Tunnel fertig sein. Diesen Zeitplan stellte LH Günther Platter (ÖVP) am Mittwoch beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer in Reutte vor.

Der Bau des 100 Millionen Euro teuren Fernpass-Scheiteltunnels wurde immer wieder von Tiroler Parteien und Experten kritisiert. Der Tunnel verhindere keine Staus, so Experten.

Auf der Fernpassstraße (B179) fahren durchschnittlich 12.000 Fahrzeugen pro Tag – an Spitzentagen sind es bis zu 26.000. An etwa 50 Tagen im Jahr sind nach Angaben des Landes auf der Fernpassstrecke Blockabfertigungen notwendig.

Tunnel soll bis 2025 fertig sein

Noch heuer sollen aber Unterlagen für den Bau erstellt werden, den Spatenstich visiert Günther Platter für 2021 an, die Fertigstellung für 2025. Doch zuerst muss der Bau im Landtag beschlossen werden, im März oder April soll der Antrag für den Bau dort eingereicht werden. Bohrungen hatten ergeben, dass der Bau des 1.360 Meter langen Tunnels generell möglich sei - mehr dazu in Vorbereitungen für Fernpass-Scheiteltunnel.

Platter sieht auch gute Chancen für Tschirganttunnel

Chancen sieht Platter auch für den Bau des Tschirganttunnels, der derzeit auf Eis liegt. Bundesminister Norbert Hofer (FPÖ) habe ihm im Gespräch zugesagt, den Tschirganttunnel erneut zu prüfen. Der Tunnel durch den Tschirgant würde als direkte Verbindung der Fernpassstraße von Nassereith nach Haiming dienen. Damit könne eine deutliche Verlagerung der Verkehrsströme und damit eine massive Entlastung der Mieminger Straße sowie deren Ortsdurchfahrten erreicht werden, so LH Platter.

Der Tschirganttunnel wird als einröhriger, über vier Kilometer langer Straßentunnel mit Gegenverkehr geplant. „Mit dem Bau des Fernpass-Scheitel- sowie dem Tschirganttunnel kann bei einer Fahrt von Reutte nach Innsbruck ein Fahrzeitgewinn von 13 Minuten erreicht werden“, rechnete Platter vor.

