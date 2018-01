Enormes Interesse an Mordprozess

Der mögliche Mord an einer zweifachen Mutter in Wörgl hat am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht auf Grund des großen Interesses mit leichter Verspätung begonnen. Anfang April wurde ihre Leiche im Inn gefunden. Der angeklagte Schwiegervater bestreitet die Tat.

Es wird wohl ein reiner Indizienprozess, denn echte Beweise für den Mord lieferten die Ermittlungen in diesem Fall nicht. Dafür wiegen die Indizien laut Staatsanwaltschaft schwer.

ORF

Verdächtige SMS und Handydaten

Beispielsweise habe der Angeklagte nach dem Verschwinden der Frau mit einem Prepaid-Handy eine SMS an die Angehörigen verschickt. Darin hat er im Namen der Frau sinngemäß geschrieben, dass sie ein neues Leben beginnen wolle und es ihr gut gehe. Ebenso habe die Auswertung der Handydaten ergeben, dass der Angeklagte die Frau von der Arbeit abgeholt haben muss, mit ihr zwei Stunden herumgefahren sei und der letzte gewesen sein muss, der sie lebend gesehen hat.

Zuerst vermisst, dann wurde Leiche entdeckt

Seit 2. Februar 2017 galt die 26-jährige Wörglerin zunächst als vermisst. Erst Anfang April wurden die schlimmsten Befürchtungen Gewissheit. Die Leiche der Frau wurde im Inn gefunden. Der Schwiegervater geriet in Verdacht. Dreimal wurde er verhaftet und zunächst wieder freigelassen, weil die Frau zu diesem Zeitpunkt noch als vermisst, aber nicht als tot galt.

Der Verdacht gegen den Mann erhärtete sich immer mehr. Der Schwiegervater soll die Frau am 2. Februar mit seinem Taxibus abgeholt haben. Seitdem hatte die Mutter zweier kleiner Kinder niemand mehr gesehen. Wie der Mann die Frau getötet haben soll, ist immer noch nicht geklärt. Das wird vielleicht erst beim Prozess ans Tageslicht kommen - mehr dazu in Mordanklage nach Tod von zweifacher Mutter.

Todesursache bei Obduktion nicht mehr feststellbar

Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft Innsbruck gab in dem Fall eine zweite Obduktion der Leiche in Graz in Auftrag. Bei einer Untersuchung in der Gerichtsmedizin in Innsbruck war zuvor keine Todesursache mehr festgestellt worden - mehr dazu in - Grazer Obduktion ergibt keine Todesursache.