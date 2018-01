Situation in Osttirol entspannt sich

In Osttirol beginnt sich die Situation nach den starken Schnee- und Regenfällen am Dienstag zu entspannen. Auf Grund der hohen Lawinengefahr waren im Defereggental sowie im Villgraten- und Gailtal Straßen gesperrt.

Bezirkshauptfrau Olga Reisner sagte am Mittwochmorgen, man habe die Sperre im Kalser Tal aufheben können, wisse aber nicht, ob das halten werde.

Wetter wird aufmerksam beobachtet

Am Dienstag wurden Notmaßnahmen eingeleitet, so wurden Dialysepatienten ins Krankenhaus Lienz gebracht und der Lawinenzug des Bundesheeres in Bereitschaft versetzt. Diese Maßnahmen bleiben aus Gründen der Prävention aufrecht, sagt Reisner. Man werde im Laufe des Vormittags das Wetter beobachten und von den Lawinenkommissionen aus den Gemeinden Informationen bekommen, wie es weitergeht. Laut Michael Köll von der Felbertauernstraße soll die Straße noch am Mittwochvormittag für den Verkehr freigegeben werden.

Akute Lawinengefahr in Osttirol hatte am Dienstag zu Straßensperren und der Schließung von Schulen geführt. Die Felbertauernstraße wurde gesperrt - mehr dazu in Osttirol: Straßensperren und Schulschließungen.