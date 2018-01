Mann versuchte Ehefrau in Thaur zu erdrosseln

Ein Mann hat in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) am Dienstag versucht, seine Ehefrau mit einem Strick zu erdrosseln. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde in der Klinik ambulant behandelt.

Der 70-jährige Mann habe versucht, seine 71-jährige Ehefrau mit einem Strick zu erdrosseln. „Das Verletzungsbild zeigt klar, dass ein Angriff gegen den Hals geführt wurde“, erklärte Christoph Kirchmair, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant. Der Frau gelang es aber einen Notruf abzusetzen und einen Angehörigen zu verständigen. Dieser verständigte dann die Polizei.

Leichte Verletzung

Als die Beamten eintrafen. ließ sich der Mann widerstandlos festnehmen, berichtete Kirchmair. Die im Rollstuhl sitzende Ehefrau wurde in die Klinik Innsbruck gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. „Die Intensität der Verletzung wird noch ärztlich abzuklären sein. Im Moment kann man von einem leichten Verletzungsbild ausgehen“, so Kirchmair weiter.

Warum es zu der Attacke kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Mann bleibe aber jedenfalls bis zu seiner Einvernahme in Gewahrsam, hieß es.