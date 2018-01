Startschuss für Tiroler Landtagswahl

Am 25. Februar wird der Tiroler Landtag neu gewählt. Im Jänner starten nacheinander alle Parteien in den Wahlkampf. Auch die Budgets der einzelnen Parteien stehen schon fest. Das höchste Budget hat die Tiroler Volkspartei.

Die FPÖ ist die erste Partei, die den Wahlkampf offiziell startet. Die Freiheitlichen beginnen damit am Mittwoch. Die Volkspartei führt zwar den kürzesten Wahlkampf, dafür aber mit dem höchsten Budget. 1,5 Millionen Euro lässt sich die Partei von LH Günther Platter den Wahlkampf kosten. Die FPÖ will nur etwas mehr als die Hälfte davon ausgeben. Ihr Budget liegt bei 800.000 Euro. Noch sparsamer ist die SPÖ. Sie will maximal 350.000 Euro ausgeben.

Die Liste Fritz will 500.000 Euro in den Wahlkampf investieren und startet am 21. Jänner, einen Tag später folgt NEOS. Die Grünen wollen am 25. Jänner in den Wahlkampf starten, am Tag darauf feiert die SPÖ ihren Wahlkampfauftakt im Congress Igls. Das Schlusslicht bildet die ÖVP am 27. Jänner in der Olympiaworld Innsbruck.