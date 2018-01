Diesel-Pkws weiter auf Platz eins

Die Zahl der neu zugelassenen Pkws ist im Vorjahr bis Ende November um sechs Prozent auf 29.500 gestiegen. Der Anteil der Dieselfahrzeuge sank, lag aber noch bei 54 Prozent aller Neuzulassungen. Kaum gekauft wurden Elektroautos.

Knapp 29.500 Pkws wurden in Tirol von Jänner bis November 2017 neu zugelassen. Das entspricht im Jahresvergleich einer Steigerung von über sechs Prozent. Dies könnte aber mit einer höheren Zahl von Kurzzulassungen durch Händler zusammenhängen. An sich gilt der Automarkt in Tirol als mehr oder weniger gesättigt.

54 Prozent der Neuanmeldungen mit Dieselmotor

Auffällig ist, dass im Vorjahr weniger Dieselfahrzeuge verkauft wurden gleichzeitig, aber mehr Benzinfahrzeuge neu zugelassen wurden. Dieter Unterberger, Gremialobmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer Tirol, rückt die Zahlen insgesamt aber zurecht. Der Anteil der Dieselfahrzeuge an den Gesamtzulassungen sinke, liege aber immer noch bei 54 Prozent aller Neuzulassungen. Im Jahr zuvor sei der Diesel-Anteil noch bei 60 Prozent gelegen.

Nur 400 Elektro-Autos bis November verkauft

Unter den Erwartungen blieb der Verkauf von rein elektrisch angetriebenen Autos. Der Verkauf von Elektrofahrzeugen habe auf sehr niedrigem Niveau um 25 Prozent zugenommen, so Unterberger. Angesichts der Förderungen durch die öffentliche Hand befänden sich die Elektrozulassungen bis Ende November mit 400 Pkws immer noch in einem sehr niedrigen Bereich. Das sei enttäuschend, stellte Unterberger fest.

APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Deutlicher Anstieg bei Hybridfahrzeugen

Zunehmend gefragt sind hingegen Autos, bei denen Verbrennungsmotor und Elektromotor kombiniert werden. Hier hätte sich die Zahl der Zulassungen verdoppelt, so Dieter Unterberger zu diesen Hybrid-Fahrzeugen. Konsumenten hätten vor den reinen Elektrofahrzeugen noch einen gewissen Respekt. Bei den Hybridfahrzeugen sehe der Konsument eben die für ihn passende zukunftsträchtige Antriebsform, so der Autohändler.

Ein Fahrzeugtyp ist in Tirol - so wie überall sonst in Österreich und Europa - weiterhin zunehmend gefragt - der SUV, also jener Pkw, der teilweise erhöht geländegängig ist und dessen Karosserie an das Erscheinungsbild von Geländewagen angelehnt ist.

Link: