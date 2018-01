Terrorangst: Der Beton bleibt

Massive Klötze aus Beton sollten den Bozner Christkindlmarkt vor möglichen Lkw-Attentaten schützen. Die Weihnachtszeit ist zwar vorbei, doch die künstlerisch gestalteten Absperrungen werden in der Südtiroler Landeshauptstadt bleiben.

Im Weg zu stehen, das ist ihre Bestimmung. Die Betonklötze an den Zufahrten ins Stadtzentrum von Bozen prägen das Bild der Einkaufsstraßen. Sie sollen möglichen Attentätern eine ungebremste Fahrt in die Menschenmenge unmöglich machen.

ORF

Seit dem Bozner Altstadtfest im Herbst stehen sie und werden seither heftig diskutiert. Denn Fahrzeuge kommen trotzdem an ihnen vorbei, und trotz oder gerade wegen der künstlerischen Gestaltung sind die Klötze unansehnlich.

ORF

Anordnung aus Rom nicht widerrufen

Doch sie geben ein Gefühl der Sicherheit, ist man im Rathaus überzeugt. Das italienische Innenministerium scheint der selben Meinung zu sein. Es hatte nach einer Häufung von terroristischen Anschlägen mit Fahrzeugen in Europa für alle größeren italienischen Städten diese Schutzmaßnahmen angeordnet. Und diese Anordnung wurde nicht mehr widerrufen.

ORF

In Bozen stellt man sich deshalb - wie so oft in Italien - auf ein fixes Provisorium ein. Die Betonklötze werden wohl bleiben. Die Stadtverwaltung überlegt sich, sie so zu gestalten, dass sie ihren Zweck zwar erfüllen, aber nicht ganz so hässlich erscheinen. Am Waltherplatz etwa könnten Sitzgelegenheiten entstehen, hieß es aus dem Rathaus.

Ute Niederfriniger, tirol.ORF.at