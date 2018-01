Skiurlaub endete für drei Urlauber im Spital

Am Dreikönigstag haben sich in Tirol teils schwere Skiunfälle ereignet. In Jungholz wurde eine Deutsche verletzt, in Reutte eine 15-jährige Schülerin. Im Zillertal stießen zwei Urlauber zusammen, einer erlitt schwere Schulterverletzungen.

In Jungholz stieß am späten Vormittag ein 24-jähriger mit einer 48-jährigen Urlauberin zusammen. Beide Beteiligten sind aus Deutschland. Der Unfall ereignete sich bei der Einmündung der beiden Pisten, die Wintersportler dürften sich laut Polizei zu spät wahrgenommen haben. Die schwer verletzte Frau wurde ins Klinikum nach Kempten geflogen.

In Reutte wollte ein 17-Jähriger im Skigebiet Füssener Jöchle auf einem Ziehweg eine 15-Jährige überholen. Dabei machte das Mädchen laut Polizei plötzlich einen Bogen nach links, der Bursche konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Deutsche so schwere Verletzungen, dass sie im Krankenhaus Reutte aufgenommen werden musste.

Zusammenstoß im Zillertal

Auf einer Piste der Finkenberger Almbahnen im Zillertal stieß ebenfalls am Dreikönigstag ein 57-jähriger Holländer mit einem 20-jährigen Deutschen zusammen. Der Holländer erlitt laut Polizei eine schwere Schulterverletzung, er wurde in eine Sportklinik nach Mayrhofen gebracht.