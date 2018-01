Weniger Kinokarten verkauft

Ein Umsatzplus von 1,9 Prozent, aber einen leichten Rückgang bei den Besuchern haben die Tiroler Kinos im Jahr 2017 verzeichnet. Damit sich kleinere Kinos auch künftig noch Investitionen leisten können, ist eine Förderung geplant.

1.239.304 Besucher sind im Jahr 2017 in die Tiroler Kinos gekommen. Das ist ein leichtes Minus von 0,6 Prozent. Das hängt laut Georg Mayrhofer, dem Obmann der Tiroler Lichtspieltheater, vor allem damit zusammen, dass 2017 einige Kinobetreiber in Tirol umgebaut haben und deshalb Kinosäle vorübergehend schließen mussten.

Investitionen in Technik und Komfort

Mit dem neuen IMAX-Saal in Innsbruck, der 4K Doppelprojektion in Kufstein und mehreren Laser-Projektion-Installationen in Innsbruck, Kufstein, Wörgl, Imst und Lienz seien die Tiroler Kinos wieder ganz vorne mit dabei, so Mayrhofer. Insgesamt haben die Tiroler Kinos im Jahr 2017 mehrere Millionen Euro investiert, unter anderem auch in den Sitzkomfort. In Imst gibt es jetzt zum Beispiel extra große Liegesitze. Durch die technische Weiterentwicklung in Bild und Ton müssen die Kinos laut Fachgruppenobmann Georg Mayrhofer laufend nachrüsten. Damit sich das auch kleinere Kinos künftig noch leisten können, sei die Förderung „Digitalisierungsaktion 2018“ geplant.

Neues Kino in Fulpmes

Neu dazugekommen ist im vergangenen Jahr das Kino in Fulpmes, das wieder aufgesperrt hat. Damit war Tirol österreichweit das einzige Bundesland, in dem die Zahl der Kinos gestiegen ist. In Tirol gibt es derzeit 13 Kinos mit insgesamt 47 Sälen. Sie erzielten im Jahr 2017 einen Umsatz von 10,8 Millionen Euro.

Kassenschlager

Die meisten Besucher lockten mit „Fuck ju Göthe 3“ (537.189 Besucher, 11. Woche) und „Star Wars - die letzten Jedi“ (405.560, 4. Woche) zwei Filme an, die aktuell noch laufen. Aber auch Animationsfilme wie „Sing“, „Findet Dorie“ oder „Ich - einfach unverbesserlich 3“ waren 2017 Kassenschlager mit jeweils mehr als 300.000 Besuchern.

400 neue Filme

Im Jahr 2018 werden rund 400 Filme mit Leinwandstars wie Bruce Willis, Kate Winslet oder Til Schweiger neu anlaufen. Darunter sind auch einige Fortsetzungen von beliebten Kinofilmen wie „Fifty Shades of Grey 3“, „Ocean’s 8“, „Mamma Mia 2“ oder „Mission Impossible 6“, die erneut Publikumsmagneten werden könnten.

