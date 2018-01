Viele Straßensperren wegen Lawinengefahr

Wegen Lawinengefahr waren am Freitagmorgen in Tirol zahlreiche Straßen gesperrt. Betroffen waren unter anderem die Ötztalstraße ab Längenfeld oder auch die beiden nördlichen Zufahrten zum Reschenpass.

Der starke Schneefall, Sturm und Regen bis in große Höhen sorgten in Tirol für eine kritische Lawinensituation – mehr dazu in Land rät Unerfahrenen von Skitouren ab. Aufgrund dieser Situation hatten sich zahlreiche Lawinenkommissionen im Land zu Straßensperren entschlossen. Betroffen waren auch wichtige Verbindungen wie die Ötztalstraße zwischen Längenfeld und Sölden oder die Reschenstraße. Da auch die Verbindung zwischen Martinsbruck und Nauders gesperrt war, sind Nauders und der Reschenpass nur von Südtirol aus erreichbar gewesen.

Auch Zufahrten in viele Skigebiete gesperrt

Ebenfalls gesperrt am Freitagmorgen waren unter anderem die Pitztalstraße ab Stillebach, die Zufahrt zum Stubaier Gletscher ab Ranalt oder auch die Zufahrt zum Kaunertaler Gletscher ab der Mautstelle. Auch die Sellraintalstraße musste zwischen St. Sigmund und dem Kühtai gesperrt werden. Im Außerfern war die Lechtalstraße bei Bach gesperrt oder auch die Berwang-Namloser Straße zwischen Stanzach und Namlos. Weitere Sperren betrafen unter anderem die Spisser Straße, die Verbindung von Längenfeld nach Gries im Ötztal oder den Arlbergpass auf Vorarlberger Seite.

