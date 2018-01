Junger Schweizer stirbt im freien Skiraum

In Ischgl ist am Donnerstagnachmittag ein 21-jähriger Schweizer aus noch ungeklärter Ursache gestorben. Der junge Mann war mit seinem Bruder im freien Skiraum unterwegs. Ein Sturz könnte die Ursache für seinen Tod gewesen sein.

Der 21-Jährige fuhr mit seinem Bruder im freien Skiraum, also abseits der gesicherten Pisten, von der Bergstation der Bodenalpbahn in Richtung Fimbatal. Beide waren gerade in walddurchsetztem Gelände unterwegs. Als der Bruder bemerkte, dass ihm der junge Mann nicht mehr folgte, sah er ihn im Schnee liegen, so die Silvrettaseilbahn in einer Aussendung.

Der Bruder verständigte seine Eltern, die wiederum die Pistenrettung informierten. Die Einsatzkräfte und ein Notarzt versuchten an Ort und Stelle den 21-Jährigen zu reanimieren. Das war jedoch nicht mehr möglich. Warum der junge Schweizer starb ist damit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.

Tscheche stirbt in Ischgl unter Lawine

Gegen 14.00 Uhr ist ebenfalls am Donnerstag in Ischgl auf einer seit zwei Tagen gesperrten Piste ein 43-jähriger Tscheche ums Leben gekommen. Er fuhr in die Piste ein, als sich am gegenüberliegenden Hang eine Lawine löste - mehr dazu in Ein Toter nach Lawinenabgang in Ischgl.