Patscherkofelbahn steht schon wieder

Am Donnerstag musste die obere Sektion der Patscherkofelbahn wieder stillgelegt werden. Eine Gondel ist am Vormittag in der Zwischenstation entgleist. Zu der Zeit befanden sich zwölf Personen in der Bahn. Die Ursache ist noch unklar.

Um 9.45 Uhr entgleiste eine Kabine der Sektion II, die talwärts unterwegs war. In dieser Kabine befand sich niemand, so Martin Baltes von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben, zu denen die Patscherkofelbahn gehört.

ORF/Waldegger

Um die Bahn leer fahren zu können, habe die Betriebsleitung die entgleiste Kabine aus der Schienenführung gehoben. Die zwölf Wintersportler, die sich in vier Gondeln befanden, konnten nach einer halben Stunde zu den Stationen gebracht werden. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Insassen gegeben, betonte Baltes. Sie seien, wie auch jene Gäste, die warten mussten, mit Heißgetränken in den Gaststätten am Innsbrucker Hausberg entschädigt worden.

Obere Sektion außer Betrieb

Die Ursache für die Entgleisung war bis Donnerstagabend nicht bekannt. Ein Servicetechniker der Herstellerfirma Doppelmayr sei mit den Arbeiten beschäftigt, hieß es. Die untere Sektion I wurde bereits wieder in Betrieb genommen. Die obere Sektion II soll am Freitag wieder in Betrieb gehen, so IVB-Chef Martin Baltes gegenüber dem ORF Tirol.

Seit der Inbetriebnahme der neuen Patscherkofelbahn konnte diese mehrfach nicht in Betrieb genommen werden. Grund war starker Wind - mehr dazu in Patscherkofelbahn steht auch am Mittwoch.