Parteien deklarieren sich für Landtagswahl

Am Donnerstag wird feststehen, welche Listen und Parteien zur Landtagswahl im Februar antreten. Um 17.00 Uhr endet die Frist für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge, die Voraussetzung ist, um bei der Landtagswahl antreten zu können.

Für die Landtagswahl 2018 werden deutlich weniger Parteien und Listen antreten als 2013, damals waren es elf. Wieder kandidieren werden die im Landtag vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und Liste Fritz. Offen war zuletzt, ob Impuls-Tirol Landtagsabgeordneter Josef Schett antritt. Er mache sich diese Entscheidung nicht leicht, so Schett gegenüber ORF Tirol. Die drei notwendigen Unterschriften von Landtagsabgeordneten, die statt Unterstützungserklärungen von Wählern ebenfalls ausreichen, habe er aber schon seit längerem in der Tasche.

Neos und „Family“ kämpfen um Einzug

Genug Unterstützungserklärungen haben mit ziemlicher Sicherheit die Tiroler Neos, die hoffen, erstmals in den Landtag einzuziehen. Schon eingereicht hat die Familienpartei „Family“ der ehemaligen Vorwärts-Mandatarin und aktuell parteifreien Landtagsabgeordneten Andrea Krumschnabel ihren Wahlvorschlag. Man werde in allen Bezirken antreten und habe überall kleine bis größere Reserven, so Krumschnabel, die auch auf die Unterstützung ihres Mannes, des Kufsteiner Bürgermeisters Martin Krumschnabel setzt.

Offen war vorerst eine Kandidatur von KPÖ, Piraten Partei und Freie Liste Österreich.