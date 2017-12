Tiroler Neujahrsbaby ist Vorarlbergerin

Das erste im neuen Jahr in Tirol geborene Kind hat Vorarlberger Eltern. Emma kam zwölf Minuten nach Mitternacht in der Innsbrucker Klinik per Kaiserschnitt zur Welt. Um 0.29 Uhr kam in Hall Leonie zur Welt, ihre Eltern sind aus Absam.

Leonie bringt 3.190 Gramm auf die Waage und ist 48 Zentimeter groß. Sie ist das zweite Kind ihrer Eltern, die unweit von Hall in Absam wohnen. Emma wiegt 2.740 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Sie ist das erste Kind ihrer Eltern, die in Lustenau leben.

Das österreichische Neujahrsbaby 2018 dürfte wohl eine Steirerin werden: Julia kam um 0.01 Uhr im Krankenhaus Leoben zur Welt.