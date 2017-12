Carabinieri: „Südtirol ist sicher“

Südtirols Carabinieri haben im Jahr 2017 weniger Delikte als im Vorjahr festgestellt. Sie sehen damit ihre Präventionsarbeit bestätigt. Das geht aus dem vorgestellten Jahresrückblick hervor.

Immer wieder werden in Südtirol Einbrüche gemeldet. Vielen ist mulmig zumute, wenn sie über die Sicherheit im Land nachdenken. Doch zum Jahresende haben die Carabinieri Positives zu berichten: die Aufklärungsrate der Raub und Diebstahl-Fälle lag in diesem Jahr bei rund einem Drittel. Über 75.000 Personen wurden heuer kontrolliert.

ORF

Zunahme bei Festnahmen

Eine leichte Zunahme gab es bei den Festnahmen und den Anzeigen. In diesem Jahr wurden rund 270 Personen verhaftet, 3.400 wurden angezeigt. Insgesamt sei es in Südtirol aber vergleichsweise ruhig. In fast drei Viertel aller Gemeinden kommt es zu weniger als 30 Fällen von Einbruch, Diebstahl oder Raub im Jahr. Mit über 80 Stationen sind die Carabinieri im ganzen Land präsent und wollen für die Bürger Ansprechpartner in allen Sicherheitsfragen sein.