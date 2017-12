16-Jähriger stirbt durch Stromschlag

Bei einer Schneeballschlacht im Bahnhof von St. Johann in Tirol ist in der Nacht auf Donnerstag ein 16-Jähriger durch einen Stromüberschlag getötet worden. Er war der 15.000 Volt führenden Oberleitung zu nahe gekommen.

Gegen 1.30 Uhr war der 16-jährige Münchner, der mit seiner Familie auf Weihnachtsurlaub in Tirol war, mit seiner Cousine im Bahnhof von St. Johann in Tirol unterwegs. Der junge Deutsche stieg auf einen Güterwagon und bewarf von dort seine Cousine mit Schneebällen. Er warf auch Schneebälle auf seine Freundin, die auf einer Bank am Bahnsteig saß. Dabei kam er der Oberleitung zu nahe, die 15.000 Volt führt.

Der Jugendliche geriet in den Stromkreis und erlitt einen Stromschlag. Eine Frau, die zur selben Zeit in der Bahnhofshalle war, verständigte gemeinsam mit dem Mädchen den Notarzt. Der Notarzt konnte allerdings nur mehr den Tod des 16-Jährigen feststellen.

