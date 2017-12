Ein Wetterjahr mit vielen Höhepunkten

Das Jahr 2017 ist das achtwärmste Jahr der Messgeschichte. In Österreich war es Nach Angaben der ZAMG seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1768 das achtwärmste. Geprägt war dieses Jahr einmal mehr durch zahlreiche Wetterkapriolen.

Obwohl das Jahr 2017 das achtwärmste der Messgeschichte war, begann es bitterkalt. Der Jänner zählte zu den kältesten seit 30 Jahren. Die tiefste Temperatur österreichweit wurde mit minus 29,7 Grad am Brunnenkogel in 3.437 Meter Höhe gemessen. Der kälteste bewohnte Ort im Jänner war Tannheim (1.100 Meter) mit minus 26,4 Grad.

März war außergewöhnlich warm

Danach wurde es ungewöhnlich warm. Der März war mit einer Abweichung von +3,5 Grad Celsius der wärmste in der Messgeschichte Österreichs. In Innsbruck wurde bei der Temperatur ein Durchschnittswert von 8,8 Grad erreicht, dieser Wert liegt 3,4 Grad über dem langjährigen Durchschnitt und ist der zweithöchste Wert der Messgeschichte - mehr dazu in Der März war außergewöhnlich warm. Ende April erwischte strenger Frost die bereits blühenden Obstanlagen kalt und verursachte große Schäden – mehr dazu in Millionenschaden für Obstbauern durch Frost.

Große Hitze im Sommer

Der Sommer brachte dann einige Hitzetage. Der wärmste Ort in Tirol war im Sommer am 1. August Kufstein mit 36,2 Grad - mehr dazu in Bisher außergewöhnlich viele heiße Tage. Österreichweit war es in Wien am heißesten. Am 3. August wurden in der Inneren Stadt 38,9 Grad gemessen.

Eines der zehn sonnigsten Jahre seit 1925

2017 brachte in der österreichweiten Auswertung elf Prozent mehr Sonnenstunden als ein durchschnittliches Jahr. Das bedeutet einen Platz unter den zehn sonnigsten Jahren seit Beginn der flächendeckenden Messungen der Sonnenscheindauer in Österreich im Jahr 1925. Die Sonne schien mit über 2.200 Stunden am längsten in Lienz - ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Mittel - mehr dazu in Ein warmer und sonniger Oktober geht zu Ende.

Extrem waren auch heuer die gemessenen Windgeschwindigkeiten. So wurden am 11.Dezember am Patscherkofel Orkanböen bis 180 km/h gemessen - mehr dazu in Föhnsturm: Bis zu 200 km/h erwartet.

