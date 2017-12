Frühe Nachwuchsförderung im Eishockey

Kaum fit zu Fuß, flitzen sie schon auf Schlittsschuhen über das Eis. Im Eishockey beginnen die Kinder immer früher mit dem Training. Auch der HC Eppan Pirates fördert und fordert seinen Nachwuchs. Die Jüngsten sind drei Jahre alt.

Das Trikot reicht bis zum Knie, die Schlittschuhe haben Zwergenformat. Trotzdem flitzen die Kleinen vom HC Eppan ganz nach dem Vorbild der Großen übers Eis. Früh übt sich, wer ein Hockey-Champion werden will, das weiß auch der kleine Max Hofer: „Ich muss viel trainieren, damit ich so stark werde wie der David. Das ist der Kapitän.“

ORF

47 Kinder haben es in die U7-Mannschaft der Eppaner Piraten geschafft, die Warteliste ist lang. Der HC Eppan erlebt einen Zulauf wie noch nie. 150 Kinder werden von fünf Trainern betreut. Bei vielen liegt die Begeisterung für den Sport in der Familie, wie bei Stefanie Ciaghi: „Mein Bruder spielt Hockey, genauso mein Vater und mein Pate. Da hatte ich auch Lust dazu und es gefällt mir supergut. Ich kann Tore machen.“

Training im Kindergartenalter als Basis

Der Verein setzt bewusst auf den Nachwuchs. Gelockt wird mit Schnupperkursen und Gratisausrüstung. Den Eltern wurde überzeugend klar gemacht, dass auch die ganz Kleinen unverletzt vom Eis gehen werden. Die werden heute schon aus dem Kindergarten rekrutiert. Als Jugendverantwortlicher des Vereins erklärt Armin Dellagiacoma: „Viele unterschätzen, wie wichtig eine gute Ausbildung gerade schon in dieser Altersklasse ist. Wenn die Kinder zum Beispiel am Anfang den Schlittschuh falsch belasten, wird es schwierig, den Fehler später auszubügeln.“

Kleine Hockey-Champions Auch die Jüngsten beim HC Eppan Pirates wissen schon genau, warum ihnen Hockey gefällt und wofür sie trainieren.

Beim HC Eppan werden Kinder ab drei Jahren trainiert, zwei Einheiten pro Woche gibt es für sie. Die Mitglieder der U9 laufen dreimal in der Woche übers Eis. Wer dann in der U15 auf nationalem Niveau spielt, absolviert bis zu 40 Spiele im Jahr. Für den Trainier der Pirates, Murajic Pajic, ist das eine gute Schule: „Mit acht oder neun Jahren müssen die Kinder schon bis zu 30 Spiele in der Saison bewältigen. Wenn sie da erst mit fünf oder sechs Jahren zu trainieren beginnen, können sie das Versäumte kaum noch aufholen.“

ORF

Spaß vor Leistung

Zum dritten Mal in Folge wurde der HC Eppan heuer vom italienischen Eishockey-Verband mit der Goldmedaille für gute Jugendarbeit ausgezeichnet. Dabei setzen die Piraten beim Nachwuchs vor allem auf den Spaßfaktor. Trotzdem wird darauf geachtet, ob im Gewusel nicht doch ein zukünftiger Star Tore schießt.

Armin Dellagiacoma weiß, dass sich Talent erst mit der Zeit zeigt: „Manche Eltern haben wenig Geduld. Wenn sie ihre Kinder anfangs sehen, denken sie, das lernt mein Sohn oder meine Tochter nie. Aber schon nach drei Wochen sieht man eine klare Steigerung. Ob es ein Star wird, das erkennt man allerdings erst bei den 14- oder 15-Jährigen.“ Die Kinder jagen übers Eis, ohne an eine mögliche Karriere zu denken. Denn der kleine Puck ist für sie konkurrenzlos das Größte.