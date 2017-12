Toter bei Wohnungsbrand in Bozen

In der Nacht auf Mittwoch brach in einem Mehrfamilienhaus in Bozen Feuer aus. Ein 71-jähriger pflegebedürftiger Mann kam in den Flammen ums Leben, fünf weitere Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer war am Mittwoch gegen 2.00 Uhr in einer Wohnung in der Bozner Duca-D’Aosta-Allee ausgebrochen. Dort lebte ein 71-Jähriger mit seiner Pflegerin. Als die Feuerwehr eintraf, konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden, er starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Die 60-jährige Pflegerin rettete sich durch einen Sprung aus der Wohnung im Hochparterre vor Rauch und Flammen. Sie wurde leicht verletzt und mit einer Rauchgasvergiftung ins Bozner Krankenhaus gebracht.

ORF

Brandursache noch nicht bekannt

Auch vier andere Bewohner des Hauses haben eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, der ursprünglich aus Bergamo in der Lombardei stammte. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Wohnung wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Das Wohnhaus selbst wurde von Technikern als bewohnbar wieder freigegeben.