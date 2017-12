Mehrere Wintersportler bei Unfällen verletzt

Auf Tirols Pisten haben sich am Christtag mehrere schwere Skiunfälle ereignet. Im Zillertal und am Stubaier Gletscher stürzten zwei Jugendliche in ein Waldstück ab, in Sölden prallte ein 25-jähriger Skifahrer gegen einen Baum.

Eine 15-jährige Jugendliche hat sich Montagnachmittag im Skigebiet Zillertal Arena schwer verletzt. Sie verlor die Kontrolle über ihre Skier und fiel hin. Dabei rutschte sie über den Ziehweg hinaus und stürzte etwa sieben Meter über steiles Gelände in ein Waldstück. Das Mädchen musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Montag am Stubaier Gletscher. Eine 18-jährige Niederländerin kam von der Skiroute ab und stürzte über steiles Waldgelände ab. Sie verletzte sich dabei im Rücken- und Brustbereich und musste vom Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

25-Jähriger erlitt schwerste Kopfverletzungen

Im Skigebiet Sölden (Bezirk Imst) ist ein 25 Jahre alter tschechischer Skifahrer schwer verunglückt. Laut Polizei ist der Mann am Montag aus unbekannter Ursache über den Pistenrand geraten und gegen einen Baum geprallt. Dabei zog sich der Mann schwerste Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.