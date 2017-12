Felssturz: Dutzende Menschen eingeschlossen

Am Heiligen Abend hat sich gegen 18.17 Uhr in Vals in einem Seitental des Wipptals ein gewaltiger Felssturz ereignet. Der gefährdete Bereich musste evakuiert werden, dutzende Bewohner sind eingeschlossen. Einige Kinder hatten enormes Glück.

„Es war ein gigantischer Felssturz. Im Dunkeln ist das Ausmaß noch gar nicht abschätzbar. Am Berg kracht und donnert es auch weiterhin und Felsmaterial stürzt ins Tal“, schilderte Landesgeologe Gunther Heißel die Lage nach einer ersten Besichtigung in der Besprechung im Gemeindeamt von Vals, wo Bgm Klaus Ungerak über weitere Maßnahmen mit den Einsatzkräften beriet.

Evakuierung von mehreren Gebäuden

Die Landesstraße ins Valsertal ist im Bereich Abzweigung Padaun auf einer Länge von rund 150 Meter meterhoch mit Schutt und Gesteinsmassen verlegt - ebenso der Valserbach. Der gefährdete Bereich „Tummelers Sand“ wurde großräumig evakuiert. Die Evakuierungen wurden um 20:39 Uhr abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand waren davon 12 Häuser und 36 Personen betroffen. Aufgrund der Sperre sind derzeit 70 bis 80 Personen abgeschnitten. Die betroffene Straße wurde von der Straßenmeisterei gesperrt. Am Montagmorgen wird der Landesgeologe einen ersten Erkundungsflug starten.

Einige Kinder passierten kurz zuvor Unglücksstelle

Ein Weihnachtswunder gab es bei diesem Unglück in der Heiligen Nacht aber auch: Wenige Minuten vor dem Felssturz haben mehrere Kinder die Unglücksstelle auf dem Weg zur Christmette passiert. Wie durch ein Wunder blieben sie und auch andere BewohnerInnen des Tales unverletzt.

