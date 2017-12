Brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt

In Innsbruck ist in der Nacht auf Sonntag ein 35-Jähriger Einheimischer von zwei jungen Männern schwer verletzt und vermutlich ausgeraubt worden. Die beiden Tatverdächtigen aus Somalia konnten noch in der Nacht festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich um 2.20 Uhr bei den Viaduktbögen. Dort gingen die beiden 18-jährigen Somalier auf den 35-jährigen Mann los. Er erlitt bei dem Angriff eine Unterschenkelbruch und eine schwere Kopfverletzung, wurde in die Klinik eingeliefert und konnte bislang nicht vernommen werden.

Vermutlich noch weitere Tat begangen

Die beiden Tatverdächtigen konnten im Rahmen einer Fahndung noch in der Nacht festgenommen werden. Sie dürften laut Polizei den Mann nicht nur attackiert sondern auch ausgeraubt haben. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer auch für eine weitere Körperverletzung am selben Abend verantwortlich sind. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.