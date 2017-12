Serie von Einbrüchen geklärt

Die Polizei hat mehrere Einbrüche geklärt. Ein 31-Jähriger soll in Imst bei seinem früheren Arbeitgeber eingebrochen haben. In Reutte wird ein 18-Jähriger für mehrere Einbrüche in Wohnhäuser verantwortlich gemacht.

In der Nacht auf 8. Dezember wurde in Reutte in sechs Mehrparteienwohnhäuser und 15 Kellerabteile eingebrochen. Als mutmaßlichen Täter konnte die Polizei einen 18-jährigen Polen ausforschen. Nach umfangreichen Ermittlungen, so die Polizei, sei das Diebesgut allerdings sichergestellt und eindeutig zugeordnet worden, so die Polizei. Der Pole bestreitet jedoch, für die Taten verantwortlich zu sein.

Großer Schaden bei Einbruch in Restaurant

In der Nacht auf Freitag brach ein vorerst unbekannter Täter im Industriegebiet Imst in ein Restaurant ein. Dafür bohrte er den Schlosszylinder an der Fluchttür auf, brach im Anschluss einen Tresor mit einem Brecheisen auf und stahl das darin befindliche Bargeld in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobereichs.

In Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei wurde ein 31-jähriger, arbeitsloser Ungar als dringend Tatverdächtiger ausgeforscht, der in dem Restaurant gearbeitet hatte.