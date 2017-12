Autodiebstähle stellen Polizei vor Rätsel

Zwei Pkw-Diebstähle beschäftigen seit Samstag die Polizei im Stubaital. In Fulpmes und Telfes wurde innerhalb von nur wenigen Stunden zwei Autos entwendet. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird nicht ausgeschlossen.

In der Nacht auf Samstag stahl ein bisher noch unbekannter Täter in Fulpmes einen schwarzen Nissan Terrano, der in einer Hauseinfahrt unversperrt und mit dem Schlüssel im Wagen abgestellt war. Auffällig am Auto sind das Reserverad an der Kofferraumklappe und silberfarbige Schweller jeweils unter den Türen.

Abgesperrter Skoda Fabia gestohlen

Ebenfalls in der Nacht auf Samstag wurde davon nicht weit entfernt, in Telfes im Stubaital, in einer laut Polizei allgemein zugänglichen Tiefgarage eines Mehrparteienhauses ein silberfarbener Skoda Fabia gestohlen. Der Skoda stand versperrt auf dem Doppel-Abstellplatz einer Familie. Vermutlich mehrere Täter dürften dafür einen Ersatzschlüssel aus dem daneben stehenden, angeblich ebenfalls abgesperrten Pkw gestohlen und damit den Skoda geöffnet haben. Wie die Täter die beiden Pkws öffnen konnten, ist noch unklar.

Der Ersatzschlüssel wurde zum letzten Mal am 15. Dezember verwendet. Das Fehlen dieses Schlüssels wurde vier Tage später bemerkt. Zu dem Zeitpunkt, als der Skoda gestohlen wurde, waren zahlreiche gleich- und höherwertige Fahrzeuge in der Tiefgarage abgestellt.

Einbruchsversuch mit gestohlenem Schlüssel

Vor wenigen Tagen gab es auch kuriose Einbruchsdiebstähle in Inzing. In zwei benachbarten Häusern wurden Ersatz-Haustürschlüssel entwendet. In einem Fall wurde dann damit versucht, ins Haus zu gelangen - mehr dazu in Einbruchsversuch mit gestohlenem Schlüssel (tirol.ORF.at, 20.12.2017).