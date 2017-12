Im Zeichen von „Licht ins Dunkel“

Heute steht das Programm von Radio Tirol ganz im Zeichen von „Licht ins Dunkel“. 1,2 Millionen Euro wurden in Tirol im Vorjahr für die ORF-Hilfsaktion gespendet. Damit konnten viele Sozialprojekte und Tiroler Familien unterstützt werden.

Mit dem Geld, das im Vorjahr gespendet wurde, konnten 30 Tiroler Sozialprojekte unterstützt werden. Für 180 in Not geratene Tiroler Familien mit 400 Kindern konnte zudem unbürokratische finanzielle Hilfe ermöglicht werden.

„Licht ins Dunkel“ habe den großen Vorteil, dass der ORF mit all seinen Medien die Aktion unterstütze, so Eva Radinger, Geschäftsführerin des Vereins „Licht ins Dunkel“. Dem Verein sei es dadurch möglich Geschichten zu erzählen. Die Spender würden zudem genau wissen, wohin ihre Spende gehe. „Das zeichnet Licht ins Dunkel aus“, so Radinger.

Über alle Projekte, die heuer von der Aktion Licht ins Dunkel unterstützt werden und über die Soforthilfe-Akutfälle in ganz Tirol informiert Radio Tirol heute laufend ab 11.00 Uhr.

