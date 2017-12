Soforthilfe für 180 Tiroler Familien

Auch heuer sammelt die ORF-Hilfsaktion Licht ins Dunkel Spenden für Familien in Not und für Sozialprojekte. Österreichweit wurden im Vorjahr 12,9 Mio. Euro gespendet und 400 Projekte unterstützt. Dazu kommt die Soforthilfe für in Not geratene Familien.

Die Tirolerinnen und Tiroler haben im Vorjahr 1,2 Millionen Euro für die Aktion Licht ins Dunkel gespendet. Damit konnten zum einen 30 Tiroler Sozialprojekte unterstützt werden - beispielsweise die Lernhilfe von Rettet das Kind, der Kinderschutz, Frauen gegen Vergewaltigung, die Lebenshilfe oder die Krisenintervention Osttirol. Zum anderen wurde schnelle unbürokratische finanzielle Hilfe für Familien in Notsituationen ermöglicht.

Schicksalsschläge finanziell abfedern

180 Tiroler Familien mit 400 Kindern wurden von der Licht ins Dunkel-Soforthilfe unterstützt. Beispielsweise konnte einer Familie im Außerfern geholfen werden, in der eine alleinerziehende Mutter ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte und der Sohn nach einem Badeunfall physisch und psychisch beeinträchtigt ist, schildert Bernhard Triendl, Tiroler Licht-ins-Dunkel-Koordinator.

Spenden telefonisch und online möglich

Unter der Telefonnummer 0800 664 2412 können sie ab sofort Ihre Spende abgeben. Das können Sie auch online - mehr dazu auf der Homepage von Licht ins Dunkel.

Sie können aber auch direkt bei uns im ORF Tirol vorbeikommen, um sich etwa das Friedenslicht abzuholen und bei dieser Gelegenheit zu spenden - mehr dazu in Besuchen Sie uns zu Weihnachten im Studio. Ebenso versteigert der ORF Tirol zu Gunsten Licht ins Dunkel bis zum 24. Dezember um 16 Uhr Exponate von Tiroler Künstlern, Krippen und Edelbrandsortimente - mehr dazu in Bilder, Krippen und Brände für Licht ins Dunkel.