Aus Eifersucht Auto demoliert

Eifersucht dürfte wohl die Ursache für eine schwere Sachbeschädigung und eine gefährliche Drohung am Freitag in Niederndorf gewesen sein. Ein 31-jähriger Mann schlug mit einer Schneeschaufel auf das Auto des neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin ein.

Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich Freitagvormittag in Niederndorf. Der 31-jährige fuhr zum Mehrparteienhaus, in dem seine Ex-Freundin mit ihrem neuen Lebensgefährten wohnt. Der Einheimische nahm sich laut Polizei eine Schneeschaufel, die vor dem Haus stand, und begann auf das Auto des neuen Freundes einzuschlagen. Der Pkw wurde dadurch massiv beschädigt. Das Paar hörte den Lärm in der Wohnung und verständigte die Polizei.

Zoom.Tirol

Mit dem Umbringen gedroht

Der 31-jährige ließ sich von der Streife widerstandslos festnehmen. Doch als der neue Lebensgefährte dazu kam, bedrohte er diesen mit dem Umbringen. Der 31-jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.