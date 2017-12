Feller zeigt im Madonna-Slalom auf

Ein kräftiges Lebenszeichen hat am Freitagabend Manuel Feller im Slalom von Madonna di Campiglio von sich gegeben. Trotz einer Fußverletzung fuhr der Fieberbrunner auf den fünften Rang - nur 22 Hundertstel fehlten ihm auf den Sieger Marcel Hirscher.

Feller verbesserte sich im zweiten Lauf vom neunten auf den fünften Rang, war aber trotz der guten Platzierung nicht ganz zufrieden: „Im Nachhinein wurmt es mich ein bisschen, was ich oben liegen gelassen habe. Aber ich brauche das Ergebnis so dringend nach den zwei Nullern, daher bin ich super happy mit dem fünften Platz“, sagte der Tiroler, der trotz einer Kapselzerrung am Knie an den Start gegangen war.

Hirscher trotz Riesenfehler schnellster

Für Schlagzeilen in Madonna sorgte einmal mehr Marcel Hirscher, der schon im ersten Durchgang überzeugte. Im zweiten Lauf hatte er trotz eines kapitalen Fehlers im Ziel vier Hundertstel Vorsprung auf den Schweizer Luva Aerni. Der Salzburger ist mit diesem Sieg nun alleiniger Führender im Gesamtweltcup - mehr dazu in sport.ORF.at.

Die Fahrt Hirschers erstaunte auch seinen Hauptkontrahenten Henrik Kristoffersen: „Heute war es wirklich schwierig. Ich hatte viele Fehler, aber nicht so große wie den von Marcel. Er ist unschlagbar, und so ist es“, sagte der Norweger und tröstete sich mit dem dritten Rang.