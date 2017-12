Deutscher Bergfotograf als Südtiroler Bergbauer

Uli Wiesmeier, bekannter bayerischer Fotograf, fühlt sich wohl in seinem neuen Leben. Er hat sich in Südtirol einen Bauernhof gekauft, wo er Rinder hält. In seinem letzten Bildband hat er noch eimal sein großes Thema fokusiert: den Berg.

Vier Hochlandrinder, sechs Katzen und fünf Hennen sollen erst der Anfang sein. Auf 1.400 Meter Meereshöhe hat sich Uli Wiesmeier ein neues Zuhause geschaffen. Der renommierte Fotograf ist Bauer in Lüsen in der Nähe von Brixen im Eisacktal. Die alte Heimat Bayern hat der 58-Jährige hinter sich gelassen. „Ich habe einen Riesenrespekt vor echten Bergbauern. Ich würde das alles selbst gern autodidaktisch lernen.“

ORF

Als Bergsteiger und Fotograf schätzt Uli Wiesmeier die Südseite der Alpen und den Süden überhaupt seit 30 Jahren. „Beim Klettern war ich am liebsten in der Südwand. Vom Licht her, von der Kultur her und was das Wetter betrifft, war der Süden schon immer meins.“ Seit über 30 Jahren begleiten Uli Wiesmeier auch die Berge: Sie sind sein Fotostudio. Schon als Kind hat er sie im Bild festgehalten. Später wurde der gebürtige Oberbayer durch seine Fotos in der Steilwand bekannt. Auch auf diverse Titelseiten hat er es geschafft.

ORF

Gegen „Vollkasko-Mentalität“ am Berg

Vor kurzem hat Wiesmeier einen Bildband herausgebracht, den er als seine tiefgründige Abschlussarbeit bezeichnet. Darin setzt sich der bekannte Fotograf kritisch mit dem Berg auseinander, zeigt alle Facetten des Berges und der Bergmenschen. Schon seit ein paar Jahren hat sich Wiesmeier zunehmend die „Vollkasko-, Vollpension- und Vollrausch-Mentalität“ der auf Bequemlichkeit zielenden Bergtouristen des 21. Jahrhunderts vorgenommen. Er dokumentiert und kritisiert auch die schleichende Zerstörung der alpinen Natur.

Dazu hat Wiesmeier auch den ehemaligen Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner vor die Linse geholt. Dieses Foto bezeichnet der Fotograf als das komplizierteste Bild des neuen Buches, weil er nicht wusste, ob Messner zusagen würde. „Ich habe ihm einen Brief geschrieben und ihm meine Idee für das Bild erklärt. Messner sollte im eleganten Anzug am Berg stehen, den Fels in der Brandung symbolisierend, aber als Geschäftsmann und pitschnass bis auf die Haut. Messner hat zurückgeschrieben: Ich bin dabei.“

ORF

Uli Wiesmeier ist nun dort, wo er sein möchte, nämlich ganz nah am Berg. In Südtirol hat er sich der gemächlichen Geschwindigkeit seiner Hochlandrinder angepasst. „Die Autobahn geht mir hier oben gar nicht ab. Früher bin ich unten im Tal im Stau gestanden, jetzt stehe ich im Stall, das ist der Unterschied und das ist gut so.“