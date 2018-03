Mordfall Thaur: Prozess gegen Italiener

Der Mord an einem 47-jährigen Thaurer wird heute am Landesgericht Innsbruck verhandelt. Angeklagt ist ein 42-jähriger nicht geständiger Italiener. Dieser soll den Mord verübt und zwei Pkws des Opfers gestohlen haben.

Der Italiener hatte Interesse an einem Auto angemeldet, das der Thaurer zum Verkauf angeboten hatte. Deshalb besuchte er ihn am 14. Februar des Vorjahrs in seiner Wohnung in Thaur. Dort soll der Angeklagte das Opfer laut Staatsanwaltschaft mit einer hohen Dosis Beruhigungsmittel betäubt, gefesselt und stranguliert und damit getötet haben. Danach soll sich der Italiener nicht nur den Pkw angeeignet haben, der zum Verkauf stand, sondern auch noch einen zweiten Sportwagen sowie Fahrzeugpapiere und Wertgegenstände aus der Wohnung.

Polizei

Das Medieninteresse vor dem Prozess im Schwurgerichtssaal gegen den Angeklagten am Donnerstag war groß.

Zeitungsfoto.at

Angeklagter ist einschlägig vorbestraft

Die Leiche soll er in den Kofferraum seines eigenen Wagens gepackt haben und nach Baumkirchen gefahren sein, wo er in einem Gasthaus ein Zimmer mietete. Danach holte er hintereinander die beiden Autos seines Opfers ab, eines verkaufte er in Como (Italien) an einen Autohändler, mit dem anderen flüchtete er nach Frankreich. Als er schon im Begriff war, mit einer Fähre von Marseille nach Tunis zu übersetzen, klickten die Handschellen - mehr dazu in Mordverdächtiger in Frankreich festgenommen.

zeitungsfoto.at

Zwei Bekannte, die er zuvor beauftragt hatte, das Auto abzuholen, erwartete in Baumkirchen schon die Polizei. Der Wirtin war nämlich das hinter dem Haus unter einer Plane versteckte Auto aufgefallen war - mehr dazu in Leiche im Kofferraum: Verdächtiger flüchtig.

In Deutschland wegen Raubs verurteilt

Der Angeklagte zeigte sich nicht geständig und behauptete, andere hätten dem Mordopfer den vom Angeklagten bezahlten Kaufpreis gestohlen und es dabei getötet - mehr dazu in Mordfall Thaur: Tatverdächtiger streitet ab. Laut Staatsanwaltschaft spricht aber viel dafür, dass der Italiener allein für die Tat verantwortlich ist, etwa die Spurenanlage oder die Angaben seiner Bekannten. Außerdem sei er in Deutschland vor drei Jahren wegen schweren Raubs verurteilt worden. Damals hatte er einen Autokäufer betäubt, um dessen Geld an sich zu nehmen. Im Falle eines Schuldspruches droht eine bis zu lebenslange Freiheitsstrafe.

