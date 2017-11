Neues Pflegeheim in Scheffau eröffnet

In Scheffau (Bezirk Kufstein) ist am Wochenende das neue Altenwohn- und Pflegeheim feierlich eröffnet worden. Es wurde für Bewohner von drei Gemeinden konzipiert und von diesen finanziert.

Eineinhalb Jahre wurde an dem neuen Alten- und Pflegeheim in Scheffau gebaut. 54 pflegebedürftige Personen aus den Gemeinden Söll, Scheffau und Ellmau können dort untergebracht werden. Diese drei Gemeinden haben das Projekt um elf Millionen Euro auch gemeinsam finanziert. Am Wochenende wurde „Insa dahoam“, so der Name des Heims, eröffnet.

Gmedia

Mit dem Neubau werden auch neue Schwerpunkte gesetzt: Ein Fokus liegt auf der Arbeit mit Demenzkranken, ein zweiter auf der Palliativversorgung. Im Parterre des neuen Hauses befindet sich ein Café für die Bewohner und ihre Besucher.