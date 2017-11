Vermutlicher Racheakt in Notschlafstelle

Ein Raub dürfte Samstagnacht zu einer schweren Körperverletzung in einer Notschlafstelle in Innsbruck geführt haben. Ein Nordafrikaner wurde von zwei Landsmännern beraubt, Stunden später verletzte er einen der Räuber schwer.

Samstagnacht gegen 22 Uhr attackierten zwei vorerst unbekannte Täter einen stark alkoholisierten 36-jährigen Nordafrikaner in Innsbruck. Die beiden Täter bedrohten den Mann mit Faustschlägen und verletzten ihn dabei auch. Im Zuge des Handgemenges wurde der Mann auch mit einem auffallend langen Messer bedroht. Die Täter konnten schließlich die Brieftasche des Nordafrikaners aus dessen Gesäßtasche stehlen und ergriffen die Flucht.

Raubopfer attackierte wenig später Täter

Wenige Stunden später kam es in einer Notschlafstelle in Innsbruck zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei Nordafrikanern. Dabei attackierte das Opfer des Raubüberfalles seinen 35-jährigen Landsmann mit einem Messer und verletzte ihn schwer. Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass der Verletze an dem Raub vorher beteiligt war. Die beiden Männer wurden im Krankenhaus behandelt. Nach dem zweiten Täter des Raubes wird gefahndet.