„Schokolade hilft“ als Maturaprojekt

Vier HAK-Schüler aus Lienz verbinden das Nützliche mit dem Angenehmen: Für ihr Maturaprojekt verkaufen sie eigens produzierte Schokolade. Damit wollen sie 10.000 Euro für Kinder mit Organtransplantationen verdienen.

Für 25 Verkaufsstellen in Osttirol haben die vier HAK-Schüler Schokolade produzieren lassen. Jede Tafel wird um 3,50 Euro verkauft. Der Gewinn aus dem Verkauf soll an den Ederhof in Iselsberg gehen. Dort können sich Kinder nach Organtransplantationen erholen. „Als es hieß, dass wir ein Projekt für die Matura machen müssen, wollten wir die Kinder vom Ederhof unterstützen und etwas Gutes tun“, erzählt Lisa Santner vom Projektteam. Gemeinsam kamen die vier Schüler auf die Idee, Schokolade zu verkaufen.

Pläne wie für ein echtes Unternehmen Wochenlang haben Lisa, Melanie, Romana und Daniel am Konzept für das Projekt getüftelt. Dazu gehört auch die Finanzierung des Projektes.

Lokaler Produzent unterstützt das Projekt

Eine wichtige Aufgabe der Schüler war es dabei, mit Sponsoren zu verhandeln. Dabei haben sie auch einen Sillianer Schokoladenproduzenten aufgetrieben, der die Schokolade zum Selbstkostenpreis herstellt. „Als wir ihm das Projekt vorgestellt haben war er sofort begeistert, der soziale Gedanke hat ihn überzeugt. Das war der Startschuss für das Projekt, ohne Schokoladenproduzenten hätte das Projekt nicht funktioniert“, ist sich Projektleiter Daniel sicher.

ORF

Das Design der Schokoladentafeln wurde gemeinsam mit den Kindern vom Ederhof gestaltet. Einen Nachmittag lang haben die Kinder dort mit ihren Eltern gezeichnet. Drei Themen haben ihnen die Schüler vorgegeben: „Ederhof, Familie, und Weihnachten“, berichtet Romana. Aus den besten Zeichnungen sind dann die Schokoladenverpackungen entstanden.

ORF

Aufwändiges Maturaprojekt

Die vier Schüler haben viel Zeit in ihr Projekt investiert. Vom Konzept bis zur Planung und Umsetzung musste das Projekt schriftlich festgehalten werden. Dazu kommt der praktische Verkauf, in dem die Schüler selbst mitwirken. So haben sie beispielsweise einen Stand bei der Osttirol-Messe gemietet, um dort die SChokolade zu vertreiben. Viel Freizeit wurde da in des Projekt gesteckt, aber das „macht man gern“, sind sich die Schüler einig.