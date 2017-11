Am Bahnsteig sitzend von Zug erfasst

Ein 15-jähriger Bursche ist am späten Samstagabend am Bahnhof Inzing (Bez. Innsbruck-Land) von einem Personenzug an den Beinen erfasst und schwer verletzt worden. Er erlitt unter anderem einen offenen Schienbeinbruch.

Nach Angaben der Polizei befand sich der Jugendliche gegen 23 Uhr allein auf dem Bahnsteig. Er war alkoholisiert. Weil ihm übel wurde setzte er sich auf den Bahnsteig, seine Beine hingen über die Bahnsteigkante. Ein vorbeifahrender Personenzug der ÖBB erfasste den Burschen trotz Notbremsung.

zeitungsfoto.at

Der Jugendliche wurde an den Beinen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er erlitt einen offenen Schienbeinbruch und wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Was der Jugendliche in der Nacht am Inzinger Bahnhof eigentlich wollte ist nicht klar. Vor dem Unfall besuchte er jedenfalls ein Fest in Kematen.