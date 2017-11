Mehrere Verletzte nach Unfällen

Bei einer Kollision zweier Mercedeslimousinen am Achensee sind Samstagabend mehrere Personen verletzt worden. Auf der Miemingerstraße überschlug es das Fahrzeug einer 18-Jährigen, die ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach eigenen Angaben geriet die junge Frau aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit ihrem Pkw über die Gegenfahrbahn in eine Wiese, wo das Fahrzeug einen Holzzaun durchbrach und mit der Beifahrerseite gegen eine Steinmauer prallte. Letztlich kam der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die 18-jährige Einheimische, die auf der Mieminger Straße (B189) in Richtung Telfs gefahren war, befreite sich selbst aus dem Wagen. Sie wurde laut Polizei nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht.

zeitungsfoto.at

Mit voll besetztem Taxi kollidiert

Gegen 2 Uhr früh kam es auf der Pertisauer Landesstraße in Finkenberg zum Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Frau aus Maurach war mit ihrem Mercedes von Pertisau kommend in Richtung Maurach unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache zuerst die Felswand touchierte und in weiterer Folge ein entgegenkommendes Taxifahrzeug streifte.

Zoom.Tirol

Die Lenkerin des Mercedes sowie der Taxilenker und vier Fahrgäste im zweiten Fahrzeug wurden von zwei Notärzten erstversorgt und mit mehreren Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus eingeliefert. Die alarmierten Feuerwehren von Pertisau und Eben führten Absicherungs- und Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle durch. Die L220 war für den Rettungseinsatz total gesperrt.