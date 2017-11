Jägerin über steiles Gelände abgestürzt

Eine einheimische Jägerin ist am Samstagvormittag in der Gemeindejagd St. Johann in einem Waldstück ausgerutscht und in ein Bachbett gestürzt. Dabei hat sich die Frau erheblich verletzt.

Mehrere Jäger und Jägerinnen waren am Samstag im Revier unterwegs, um Rehe zu jagen. Aus ungeklärter Ursache stürzte die 44-jährige Jägerin gegen 11.30 Uhr in einem steilen Graben im Waldgebiet zwischen St. Johann und Fieberbrunn ab und konnte nicht mehr weitergehen. Über die Notfall-App der Bergrettung Tirol setzte ein Jagdbegleiter einen Notruf ab.

Zoom.Tirol

Bergretter konnten die verletzte Frau schließlich lokalisieren und mit dem Bergrettungsfahrzeug zum Notarzthubschrauber transportieren. Mit einem Knöchelbruch wurde die Jägerin ins Krankenhaus St. Johann geflogen.