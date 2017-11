Familienpass neu für die gesamte Euregio

Aus dem Tiroler Familienpass wird künftig der „EuregioFamilyPass“. Damit können Familien Ermäßigungen in Tirol, Südtirol und dem Trentino nutzen. Insgesamt nehmen an der Aktion mehr als 700 Betriebe in den drei Regionen teil.

Bisher war der Tiroler Familienpass nur in Tirol gültig. Nach dem Vorbild des Passes führten auch Südtirol und Trentino im letzten Jahr solche Pässe ein. Künftig gilt die Vorteilskarte als „EuregioFamilyPass“ in allen drei Regionen.

Möglichkeiten zum Entdecken für Familien

Damit sollen Familien die Möglichkeit bekommen, alle drei Regionen kennenzulernen, heißt es vom Land Tirol. Insgesamt nehmen von Kufstein bis Rovereto/Trentino mehr als 700 Betriebe teil. So gibt es etwa Vergünstigungen bei Museen wie dem Ferdinandeum in Innsbruck, aber auch bei Verkehrsunternehmen oder Skigebieten.

Am 2. Dezember, dem ersten Adventsamstag wird der Familienpass auch zum kostenlosen Fahrschein für alle Nahverkehrszüge und Busse in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Damit könne man etwa die Weihnachtsmärkte in Südtirol bequem und staufrei erkunden, heißt es in einer Aussendung.

Land Tirol

Kostenloser Pass beim Land

145.000 Familien besitzen bereits einen Familienpass für eine der Regionen, ihnen wird ab Montag der neue EuregioFamilyPass zugeschickt. Interessierte können den Pass kostenlos beim Land Tirol beantragen. Der Pass gilt bis das jüngste Kind in der Familie 18 Jahre alt ist. Auch Großeltern profitieren von den Vergünstigungen.

Link: