Soviel Pistenschnee wie schon lange nicht

Tirols Skigebiete - auch abseits der Gletscher - freuen sich heuer über optimale Bedingungen zum Saisonstart. In Obergurgl-Hochgurgl läuft der Betrieb bereits, in Kitzbühel sind ebenfalls zahlreiche Pisten und Lifte in Betrieb. Ischgl folgt am Donnerstag.

Man wolle es nicht verschreien, aber heuer gebe es Schnee genug, freuen sich die Tiroler Skigebietsbetreiber. Neuschnee und optimale Temperaturen zum Beschneien sorgen für Zuversicht und Bedingungen wie es sie zum Saisonstart schon länger nicht mehr gegeben habe.

Endlich Winter Offiziell beginnt der Winter am 21. Dezember. In den Tiroler Skigebieten jubelt man schon jetzt - endlich haben wir wieder einen richtigen Winter. Auch abseits der Gletscher gibt es genug Schnee, die Temperaturen zur Produktion von Kunstschnee sind optimal. Im Unterland sind bereits einige Lifte und Pisten offen, auch im Oberland konnte man bereits loslegen.

Einige Skigebiete bereits in Betrieb

Hochgurgl-Obergurgl und Kitzbühel sind bereits geöffnet, Ischlg folgt diese Woche. Nicht nur zufrieden sondern „sehr happy“ mit der Schneelage ist man etwa auch im Kühtai, in St. Anton am Arlberg oder auch im Skigebiet Wilder Kaiser Brixental. In letzterem sperrt man früher auf als geplant, kommendes Wochenende das erste Mal.

Alle anderen Skigebiete folgen Anfang Dezember, denn zum Skibetrieb brauche es neben dem Schnee nämlich auch offene Hotels und Restaurants. Positiv für die Buchungslage und Saisonkartenvorverkäufe sei, dass heuer auch im Tal bereits Winterstimmung aufkommt.