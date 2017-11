Abgerissene Starkstromleitung löst Brand aus

In Teilen Landecks und des Oberlands ist es am Donnerstag zu einem Stromausfall gekommen. Grund war eine gerissene Starkstromleitung in Zams, die möglicherweise wegen eines Steinschlags gekappt wurde. Der Waldboden fing Feuer.

Den Auslöser für die am Nachmittag gerissene Leitung konnten die Einsatzkräfte bisher nicht orten. Man werde sich darum aber am Freitag bemühen, hieß es. Bei der Tinetz wird vermutet, dass ein Steinschlag die Leitung kappte.

zeitungsfoto.at

Die Tinetz konnte rasch auf eine Ersatzleitung umstellen. Dennoch blieben mehrere Straßentunnel zwischen Pians und dem Arlberg aus Sicherheitsgründen für eine dreiviertel Stunde gesperrt.