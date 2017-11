Straßenmeisterei Zams nach Umbau wieder offen

In Zams ist am Donnerstag die neue Straßenmeisterei eröffnet worden. Für 2,1 Mio. Euro wurde das Gebäude auf den neuesten Stand gebracht. Die Straßenmeisterei Zams ist für 184 Kilometer an Landesstraßen verantwortlich.

Die Straßenmeisterei Zams ist neben den Straßenmeistereien in Haiming und in Ried der dritte Stützpunkt im Tiroler Oberland. Der Umbau erfolgte im Rahmen der Zusammenlegung der vier Straßenmeistereien in den Bezirken Imst und Landeck auf drei Standorte.

„Größere Straßenmeistereien bringen mehr Flexibilität hinsichtlich Personal, Fahrzeuge und Geräte. In Sachen Straßenerhaltung ist es wichtig, rasch und effizient reagieren und so die Sicherheit noch besser gewährleisten zu können“, betonte Bernd Stigger, Leiter des Sachgebiets Straßenerhaltung beim Land Tirol. Zusammen mit der Abteilung Hochbau des Landes Tirol und dem Baubezirksamt Imst betreute er das Projekt.

Land Tirol/Kathrein

Sechs Garagenboxen als Holzkonstruktionen

Die Straßenmeisterei Zams betreut neben den Straßen von Imst bis zum Arlberg und im Paznauntal nun auch das Pitztal und das Hahntennjoch von Zams aus.

„Neben einem großzügigeren Aufenthalts- und Sozialraum für die 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Zahl sich durch die Umstrukturierungen um zehn erhöht hat, wurden ein neues Büro für den Straßenmeister-Stellvertreter sowie ein Besprechungszimmer und ein Bereitschaftsraum errichtet“, erklärte Hartmut Neurauter, Straßenmeister in Zams. Des Weiteren wurde die Garage neu gebaut – sechs Garagenboxen stehen nun als Holzkonstruktionen für die acht Großfahrzeuge zur Verfügung.

Land Tirol/Kathrein

LH Günther Platter zeigte sich vom Neubau angetan: Mit der modernisierten Straßenmeisterei profitiert die Region von einem topmodernen Bauhof und bestens ausgestatteten Arbeitsplatz“

Drei Straßenmeistereien und 517 Kilometer Straßen

Das Baubezirksamt Imst, das für die Bezirke Landeck und Imst zuständig ist, umfasst seit Oktober 2016 drei Straßenmeistereien und betreut insgesamt 517 Kilometer Straßen. 88 Mitarbeiter sind im Baubezirksamt Imst tätig. In ganz Tirol gibt es 14 Straßenmeistereien, die für 2.236 Kilometer Straßen verantwortlich sind.

