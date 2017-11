Polizei entdeckt durch Zufall Cannabis-Plantage

Die Polizei hat am Mittwoch durch Zufall eine Cannabis-Indoor-Plantage in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck entdeckt. Dabei konnte auch ein Einbruchsversuch in ein Innsbrucker Lebensmittelgeschäft geklärt werden.

Gegen 11.00 Uhr wollten die Polizisten in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck einen Brief zustellen. Da die gesuchte Person nicht anwesend war, läuteten die Polizisten bei einem Nachbarn. Als eine 27-Jährige die Wohnungstüre öffnete, nahmen sie sofort starken Cannabisgeruch wahr. In der Wohnung fanden die Beamten dann neun Cannabispflanzen.

Anbau der Pflanzen und Einbruchsversuch zugegeben

Die Innsbruckerin gab an, dass ihr Freund die Pflanzen angebaut habe. Zu der Einvernahme der Frau in der Polizeiinspektion Pradl kam dann der 30-jährige Freund, der ebenfalls aus Innsbruck stammt, und gab dies auch zu.

Dem Mann konnte auch ein Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft in Innsbruck nachgewiesen werden. Denn auf Videoaufzeichnungen sei der Mann eindeutig zu erkennen gewesen, hieß es. Auch diesbezüglich gab der 30-Jährige alles zu. Der Mann wird wegen des Einbruchsversuchs und des Vergehens gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt.